В районі Соледара загинули двоє волонтерів з Великої Британії

Ввечері 24 січня це підтвердила родина одного з них та МЗС Великої Британії, інформує BBC.

"З великим сумом ми говоримо, що нашого улюбленого Кріс було вбито разом зі своїм колегою Ендрю Бегшоу при спробі гуманітарної евакуації з Соледара", - йдеться у спільній заяві батьків Перрі та його дівчини.

"Він опинився в Україні в найтемніший час на початку російського вторгнення і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин", - йдеться в цьому ж тексті.

Перрі та Бегшоу офіційно вважалися зниклими безвісти. 11 січня в телеграм-каналі засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина було опубліковано сторінки паспортів обох англійців. Пригожин тоді казав, що знайдено тіло одного з них, а біля нього – обидва паспорти.

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