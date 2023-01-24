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В районі Соледара загинули двоє волонтерів з Великої Британії

24 січня, 2023 вiвторок
22:37
війна з Росією Армія, Велика Британія

Йдеться про волонтерів 28-річного Кріса Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу – востаннє їх бачили живими у районі українського міста Соледар 6 січня

Ввечері 24 січня це підтвердила родина одного з них та МЗС Великої Британії, інформує BBC.

"З великим сумом ми говоримо, що нашого улюбленого Кріс було вбито разом зі своїм колегою Ендрю Бегшоу при спробі гуманітарної евакуації з Соледара", - йдеться у спільній заяві батьків Перрі та його дівчини.

"Він опинився в Україні в найтемніший час на початку російського вторгнення і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин", - йдеться в цьому ж тексті.

  • Перрі та Бегшоу офіційно вважалися зниклими безвісти. 11 січня в телеграм-каналі засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина було опубліковано сторінки паспортів обох англійців. Пригожин тоді казав, що знайдено тіло одного з них, а біля нього – обидва паспорти.

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волонтери
Велика Британiя
Соледар
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