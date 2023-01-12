The New York Times:

Видання звертає увагу на питання військової допомоги Україні, зокрема надання танків країнами Заходу. Зазначається, що поки Польща та Британія зважуються надсилати танки до Києва, зростає тиск на інших союзників, найперше на Німеччину.

Українські військові описують багатомісячні бої за Соледар, кажучи, що там відчувається лише запах диму і смерті. При цьому журналісти зауважують, що, за словами бійців, російські війська були в Соледарі раніше, і заяви Кремля про прогрес у взятті міста можуть не означати краху українських ліній. Існують конкуруючі претензії на контроль над Соледаром, як це було в попередніх зонах бойових дій у містах.

Також публікуються супутникові знімки, на яких видно, як місто Соледар на сході України і сусіднє село Бахмутське були знищені інтенсивними артилерійськими боями в останні тижні.

Видання пише, що у битві за Соледар засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин прагне отримати більшу роль у структурі влади Росії. Майже через рік після вторгнення РФ в Україну керівник найбільшої російської групи найманців, який довгий час заперечував зв'язки з військовими, став певним чином публічним обличчям військових зусиль Москви. Зазначається, що Пригожин став прикладом аутсайдерів Кремля, які кидають виклик традиційним елітам Росії, підкреслюючи, як невдачі Москви в Україні змінюють структуру влади в країні.

Американські журналісти кажуть, що Валерій Герасимов, який призначений новим керівником військових зусиль Москви в Україні, є високопоставленим російським генералом, і його часто описують як справжнього керівника російської армії, а не як чиновника оборони в Кремлі. Деякі аналітики вважають, що цей крок свідчить про те, що Кремль прагне спростити процес прийняття рішень щодо військових зусиль і хоче мати лідера, який готовий виконувати рішення, що надходять безпосередньо згори. Крім того, українські офіційні особи та дехто на Заході заявили, що Росія незабаром спробує розпочати новий наступ.

The Washington Post:

Польща закликає союзників долучитися до відправки в Україну танків Leopard. Сама Варшава має намір передати ЗСУ роту танків німецької розробки, але хоче, щоб це було здійснено в межах ширшого пакету військової допомоги за підтримки міжнародної коаліції. Зазначається, що Дуда сказав про це напередодні зустрічі контактної групи з питань оборони України, що відбудеться наступного тижня у Німеччині під керівництвом США. Британія також заявила, що може надіслати танки, які "змінять правила гри".

Видання повідомляє, що українські війська ведуть "жорстокі бої" проти російських військ у Соледарі, обидві сторони прагнуть отримати контроль над містом соляних шахт на сході України. Водночас президент України Володимир Зеленський відкинув заяви про те, що російські бойовики чи найманці групи Вагнера захопили Соледар поблизу охопленого бойовими діями Бахмута, де наступ Росії міг би дати Москві символічну перемогу.

У Кремлі заявили, що в Соледарі "виконано справді гігантську роботу", але "попереду ще не менше роботи" в місті та інших містах, які оспорюються, тому не час зупинятися. Разом з тим, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили "продовжують вести дуже рішучу боротьбу" у Соледарі, при тому додав, що не може підтвердити повідомлення про те, що місто перебуває під контролем Росії.

Також повідомляється, що у результаті несподіваної перестановки Росія змінила свого командувача в Україні після невдач на полі битви, які завадили ширшій військовій кампанії Москви в останні місяці.

CNN:

Видання пише, що Путін "спалив" ще одного високопоставленого головнокомандувача в Україні, коли головнокомандувачу збройних сил вручили "отруєну чашу". У середу, 11 січня, Міноборони Росії оголосило про чергове перегрупування командувачів, які ведуть війну в Україні, оскільки зростає критика щодо того, як воно веде кампанію. Головним командувачем стане начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, який його очолював 10 років, а нинішній командувач Сергій Суровікін буде одним з трьох його заступників. У статті йдеться про те, що означає цей крок та як може скластися ситуація.

Водночас прокремлівський військовий блогер Сергій Пегов припустив, що призначення нового командувача так званої СВО Росії в Україні було хитрим кроком, спрямованим на те, щоб "перестати розмивати відповідальність" за військові дії та запобігти російському Генштабу від звинувачення "генералів на полі".

А заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов заявив, що призначення нового командувача РФ свідчить, що війна в Україні йде не за планом росіян, інакше у них не відбувалися з такою частотою кадрові зміни.

Повідомляється, що німецький федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек припускає, що його країна не буде перешкоджати Польщі відправляти в Україну танки німецького виробництва.

CNN пише, що головнокомандувач сухопутних військ Росії Олег Салюков прибув до Білорусі для перевірки російських підрозділів об’єднаних сил. Крім того, білоруське Міноборони заявило про посилення об'єднаних сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії.

Українські посадовці заявили, що в результаті удару по російських позиціях під Соледаром загинуло 100 ворожих солдатів. А головаа Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що в Соледарі все ще перебуває близько 523 мирних мешканців, й боротьба за місто триває. Наразі евакуація "просто нереальна".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що поставка бойових танків "Леопард" з Польщі, про які президент Анджей Дуда оголосив 11 січня, відбудеться "дуже-дуже швидко". При тому Збройні Сили України "освоять" використання танків "за лічені тижні".

Правозахисна група Human Rights Watch повідомила, що російські військові злочини та порушення прав людини під час війни в Україні становлять "перелік порушень міжнародного гуманітарного права".

The Guardian:

Британські журналісти кажуть, що Україна "тримається" за Соледар, поки Росія нарощує сили. У місті тривають запеклі бої. Київ заперечує, що московські війська оточили та захопили місто після заяв керівника "вагнерівців" Євгенія Пригожина, що Соледар впав. При тому кількість російських військових підрозділів зросла до 280 проти 250 тижнем раніше.

Засновник російського угруповання найманців Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що його сили знайшли тіло одного з двох британських волонтерів, яких вважають зниклими на сході України. Як пише британське видання, у своїй заяві Пригожин не назвав ім'я загиблого, але зазначив, що на його тілі були знайдені документи, що належать обом британцям. Однак зазначається, що донецька поліція не може підтвердити цю заяву.

Видання розповідає про те, як в умовах війни працює реміснича пекарня у Києві. Також про випадок, коли днями українському військовому успішно провели операцію з видалення з грудей гранати, що не розірвалася.

Російського військового засудили до п'яти років позбавлення волі за відмову воювати в Україні. А омбудсменка РФ заявила, що під час вчорашніх переговорів між Росією та Україною в Туреччині не було досягнуто нових домовленостей про обмін полоненими.

BBC:

Президент Росії Володимир Путін втратив холоднокровність під час першого засідання свого уряду у 2023 році, публічно крикнувши на міністра торгівлі та промисловості Дениса Мантурова. Повідомляється, що російський лідер кілька хвилин звинувачував його в бюрократичних зволіканнях із замовленням цивільних і військових літаків.

Видання також показує нещодавно опубліковані супутникові фото Соледара, звертаючи увагу на руйнування, спричинені боями між російськими та українськими силами, які борються за контроль над містом на сході України. Зазначається, що порівняння з попередніми зображеннями показує, що школа та кілька сільськогосподарських будівель є серед зруйнованих споруд у Соледарі, а воронки від бомб урізають ландшафт і дороги навколо соляного міста на Донеччині.

Politico:

Медіа повідомляє, що європейські країни імпортували безпрецедентну кількість дизельного палива в грудні, оскільки покупці поспішають забезпечити поставки перед забороною ЄС на російські нафтопродукти через санкції проти РФ за війну в Україні.

Віце-канцлер ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не повинна перешкоджати, якщо Польща вирішить відправити бойові танки Leopard 2 в Україну. Як підкреслює видання, мабуть, поставивши м’яч на сторону Варшави щодо постачання Києву західних танків.

Переважна більшість громадян ЄС підтримує продовження підтримки блоком України, про що свідчить останнє опитування Євробарометра. Повідомляється, що на запитання, чи схвалюють європейці позицію блоку щодо підтримки України, 74 % відповіли ствердно, а третина сказала, що "рішуче" схвалює.

Gazeta Wyborcza:

Медіа пише, що заява президента Польща Анджея Дуди про те, що Польща передасть Україні роту танків Leopard 2, не пом'якшила Берлін. Німеччина приховує переговори зі США щодо передачі цього виду техніки. Можливий прорив – наступного тижня в Рамштайні.

Також польські журналісти аналізують, що означає зміна російського командувача фронтом в Україні. Керівництво російських збройних сил досягло успіху у бюрократичній війні зі своїми критиками, зокрема Євгеном Пригожиним. Генерал Валерій Герасимов, якого кондотьєр Путіна плутав з багнюкою, став командувачем українським фронтом. Проте на тлі важкої, надзвичайно кровопролитної війни те, що відбувається у військовій верхівці російської влади, виглядає трагікомічно.

Йдеться й про те, що громадянам України, які після збройної агресії Росії знайшли "дах над головою" у Водзіславі Шленському, тепер загрожує виселення за одну ніч. Так наразі оцінюють ситуацію в мерії. За словами міського голови Мечислава Кеці, причиною всього галасу стали зміни до бюджету на 2023 рік, які проголосувала коаліція більшості у міськраді. Але депутати, які голосували за зміни, дотримуються іншої думки.

Повідомляється, що Україна отримує від Туреччини заборонені Дубліном касетні боєприпаси, про які Київ місяцями просить американці. Зауважується, що це дуже небезпечна зброя не тільки для ворожих солдатів і танків, а й для мирного населення.

Польське медіа зазначає, що потік нафтодоларів до Росії стає все рідшим після того, як країни Заходу запровадили ембарго та обмеження цін на російську нафту. Через три тижні ці втрати зростуть, коли набуде чинності ембарго та обмеження цін на пальне з Росії. Відтак, введення західними країнами жорстких обмежень на російську нафтову промисловість принесло дивовижний успіх.

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