В Росії немає ресурсу для дестабілізації ситуації у Молдові, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун переконаний, що Росія не зможе дестабілізувати ситуацію в Придністровʼї та Молдові
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Заяви РФ про підготовку України до вторгнення в Придністровʼя є дуже хорошим прикладом російського ІПСО. В Росії дуже хочуть, щоб Україна дійсно втягнулась в ще один конфлікт. Це їм потрібно для того, щоб використовувати ракети по території Молдови та дестабілізувати ситуації в цій країні", - пояснив Ягун.
Генерал-майор СБУ наголосив, що Україна та Молдова не піддаються на провокації РФ у Придністровʼї
"Я переконаний, що позиція українського керівництва та влади Молдови узгоджена з нашими партнерами на Заході. Тому ми не піддамося на провокації РФ в невизнаному Придністров'ї. В Росії немає сил та ресурсів дестабілізувати ситуацію в Придністровʼї та Молдові. План росіян про державний переворот в Молдові не здійснився. Саме тому і провокації в Придністровʼї теж не матимуть успіху", - додав він.
- 23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я
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