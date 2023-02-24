Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Заяви РФ про підготовку України до вторгнення в Придністровʼя є дуже хорошим прикладом російського ІПСО. В Росії дуже хочуть, щоб Україна дійсно втягнулась в ще один конфлікт. Це їм потрібно для того, щоб використовувати ракети по території Молдови та дестабілізувати ситуації в цій країні", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ наголосив, що Україна та Молдова не піддаються на провокації РФ у Придністровʼї

"Я переконаний, що позиція українського керівництва та влади Молдови узгоджена з нашими партнерами на Заході. Тому ми не піддамося на провокації РФ в невизнаному Придністров'ї. В Росії немає сил та ресурсів дестабілізувати ситуацію в Придністровʼї та Молдові. План росіян про державний переворот в Молдові не здійснився. Саме тому і провокації в Придністровʼї теж не матимуть успіху", - додав він.

23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я



