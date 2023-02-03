Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Будь-який сценарій розвитку подій на фронті, який розглядається противником, критично не змінить хід бойових дій. Зараз по всій лінії фронту активізувались бойові дії. Зараз противник буде намагатись реалізувати активні наступальні дії в районі Бахмута, Сватового та Кремінної", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що у РФ немає достатнього ресурсу для великого наступу на декількох напрямках.

"Росіяни також будуть намагатись активізувати свої наступальні дії біля Вугледару. Власне в наступні місяці головними їхніми напрямами можуть стати Бахмут та напрямок навколо Донецька. Проте очікувати більш масштабних та кардинальних наступальних дій з боку РФ не варто. Для цього в Росії немає сил та можливостей", - додав він.