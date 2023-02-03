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В Росії немає сил для захоплення Донецької та Луганської областей до березня, - Згурець

3 лютого, 2023 п'ятниця
09:55
війна з Росією окупанти

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що в Росії не вистачить сил та можливостей для захоплення Донецької та Луганської областей

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Будь-який сценарій розвитку подій на фронті, який розглядається противником, критично не змінить хід бойових дій. Зараз по всій лінії фронту активізувались бойові дії. Зараз противник буде намагатись реалізувати активні наступальні дії в районі Бахмута, Сватового та Кремінної", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що у РФ немає достатнього ресурсу для великого наступу на декількох напрямках.

"Росіяни також будуть намагатись активізувати свої наступальні дії біля Вугледару. Власне в наступні місяці головними їхніми напрямами можуть стати Бахмут та напрямок навколо Донецька. Проте очікувати більш масштабних та кардинальних наступальних дій з боку РФ не варто. Для цього в Росії немає сил та можливостей", - додав він.

  • 16 січня в ГУР повідомили, що Путін поставив перед Герасимовим завдання захоплення Донбасу і формування певної "зони безпеки" до березня.
  • 3 лютого в Інституті вивчення війни розповіли, що президент РФ Володимир Путін переоцінив можливості російських збройних сил, віддаючи наказ до березня захопити весь Донбас
Росія
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
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