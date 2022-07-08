В Росії оголосили вирок трьом кримськотатарським активістам
Південний окружний суд Ростова-на-Дону засудив трьох активістів сумарно на 45 років позбавлення волі
Про це повідомила Кримська солідарність
Південний окружний суд Ростова-на-Дону оголосив вирок трьом кримськотатарським активістам Олегу Федорову, Ісмету та Ернесту Ібрагімовим у справі кримських мусульман. Їх звинувачено у причетності до релігійної організації "Хизб ут-Тахрир", яка в Росії заборонена, хоча від часу заснування у 1953 році не здійснила жодного теракту.
Відтак Ернест Ібрагімов та Олег Федоров отримали по 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, з яких 3,5 роки вони повинні пробути у в'язниці. Обмеження після відбування покарання – 1 рік. Ісмет Ібрагімов отримав за вироком суду 19 років позбавлення волі., з яких перші п'ять має пробути у в'язниці, решту – у виправній колонії суворого режиму. Обмеження для Ісмета Ібрагімова після закінчення відбування покарання діятимуть протягом двох років.
Правозахисники вважають, що антиекстремістське та антитерористичне законодавство Росії послідовно перетворюється на репресивний інструмент боротьби з інакодумством та мирними зборами. Адже, приміром, 51-річний підприємець із Бахчисараю Олег Федоров брав участь в інформаційних кампаніях на підтримку кримськотатарських політв'язнів та у флешмобах, матеріально допомагав сім'ям політв'язнів.
Наразі за категорією антиекстремістськтх та антитерористичних справ у Криму затримано понад 90 осіб. Десяткам із них винесли вироки на тривалі терміни ув'язнення — від 7 до 19 років позбавлення волі.
Арешти на півострові почалися у 2015 році, після завершення "перехідного періоду ", анонсованого Російською Федерацією. В Україні діяльність "Хизб ут-Тахрир" законом не заборонена.
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