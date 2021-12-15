В Росії поліцейським дозволили відкривати автомобілі та проникати до квартир

Про це повідомляє російський Інтерфакс.



Згідно з поправками до закону "Про поліцію" правоохоронці зможуть проникнути в квартири та на земельні ділянки для затримання підозрюваних на підставі слів свідків. Також поліцейські зможуть відкривати автомобілі, а їхнім власникам повідомляти про це протягом наступних 24 годин.



Окрім цього, тепер російські правоохоронці отримають право представлятися та називати права та обов'язки громадян уже після затримання, тоді як раніше вони були зобов'язані з цього починати. Поправки до закону дозволяють співробітникам поліції вимагати від громадян у разі їхнього звернення назвати своє прізвище, ім'я та по батькові.



Також поправки передбачають, що поліцейські можуть тимчасово огороджувати місця проведення публічних та масових заходів та оглядати людей на цій території.



Ініціативу про розширення повноважень поліції уряд РФ подав у 2020 році.



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