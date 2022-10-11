В Росії соцмережі Facebook та Instagram внесли у список терористичних організацій
Наприкінці березня 2022 року суд у Москві визнав діяльність американської корпорації Meta екстремістською та заборонив її в Росії
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначається, у березні під заборону потрапили також соцмережі Facebook і Instagram, що належать Meta, але не месенджер WhatsApp, оскільки він "не здійснює публічне поширення інформації". За користування соціальними мережами громадянам та організаціям покарання не загрожує.
Сьогодні, 11 жовтня, ці дві соцмережі потрапили у російський список терористичних організацій.
У осіб і організацій, які потрапили до списку Росфінмоніторингу, блокують всі рахунки і банківські картки. Нині у переліку вже 534 організації, які відомство вважає причетними до екстремізму чи тероризму.
- Нагадаємо, Meta видалила понад 1 000 російських фальшивих акаунтів, які підтримували війну в Україні
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