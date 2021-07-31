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В Росії впав винищувач

31 липня, 2021 субота
17:56
Світ

У Хабаровському краї РФ в суботу, 31 липня 2021 року, зазнав катастрофи винищувач Су-35 російської армії

Про це повідомляє пресслужба Східного військового округу армії РФ, інформує Еспресо.TV.

Літак впав в Охотське море, льотчик катапультувався.

Його оперативно знайшла пошукова група та доставила на аеродром.

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За офіційною інформацією, загрози здоров'ю пілота немає.

Як зазначається, при виконанні планових польотів у бойової машини відмовив двигун. З якої причини це сталося невідомо.


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Росія
Далекий Схід
новини Росії
винищувач
Су-35
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