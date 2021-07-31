В Росії впав винищувач
У Хабаровському краї РФ в суботу, 31 липня 2021 року, зазнав катастрофи винищувач Су-35 російської армії
Про це повідомляє пресслужба Східного військового округу армії РФ, інформує Еспресо.TV.
Літак впав в Охотське море, льотчик катапультувався.
Його оперативно знайшла пошукова група та доставила на аеродром.
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За офіційною інформацією, загрози здоров'ю пілота немає.
Як зазначається, при виконанні планових польотів у бойової машини відмовив двигун. З якої причини це сталося невідомо.
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