В Росії впав винищувач

Про це повідомляє пресслужба Східного військового округу армії РФ, інформує Еспресо.TV.



Літак впав в Охотське море, льотчик катапультувався.



Його оперативно знайшла пошукова група та доставила на аеродром.



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За офіційною інформацією, загрози здоров'ю пілота немає.



Як зазначається, при виконанні планових польотів у бойової машини відмовив двигун. З якої причини це сталося невідомо.





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