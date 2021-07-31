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Новий головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав свої пріоритети на цій посаді

31 липня, 2021 субота
17:08
війна з Росією

31 липня 2021 року новопризначений головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний представив керівному складу ЗС України нового заступника головнокомандувача генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, начальника Генерального штабу генерал-майора Сергія Шапталу та командувача Медичних сил полковника медичної служби Тетяну Остащенко

Головнокомандувач також окреслив пріоритетні завдання розвитку ЗС Україну на найближчу перспективу, розповідає Еспресо.TV.

"Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут - принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", - цитує Залужного пресслужба Генштабу ЗСУ.

Він також підкреслив пріоритетність соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, важливість продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.

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Крім цього, в контексті реалізації оборонної реформи, головнокомандувачем було доведено до керівного складу ЗС України такі завдання:

• продовження трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗС України, у тому числі шляхом розмежування повноважень;
• набуття органами військового управління повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах (J, G, A, N, S);
• розробка та впровадження в усіх сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих у державах-членах НАТО;
• забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО у заходах оперативної підготовки штабів стратегічного та оперативного рівнів, у тому числі із залученням до практичних дій у ході їхнього проведення;
• підвищення рівня професійної підготовки особового складу;
• забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови;
• розвиток сержантського корпусу.

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"Головними завданнями Збройних Сил України в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності, укомплектування професійним та вмотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням та військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ (сил)", - наголосив генерал-майор Валерій Залужний.

Також, важливо в рамках забезпечення всеохоплюючої оборони розвивати систему територіальної оборони та рух опору.


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ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України
Генштаб
Генштаб ЗСУ
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