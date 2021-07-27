Головнокомандувач ЗСУ Хомчак йде з посади
Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак йде з посади
Про це на брифінгу заявив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє Еспресо.TV.
“З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі і фаховості Хомчака. Але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти”, - сказав Никифоров.
За його словами, на місце Головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний. Він до цього був командувачем оперативного командування Північ.
“Хомчак відповідно переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде нинішній перший заступник Михайло Коваль”, - додав Никифоров.
Ззаначимо, що з лютого 2017 року Хомчак обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони.
21 травня 2019 року призначений Начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних сил України, замінивши Віктора Муженка. 31 травня уведений до складу Ради національної безпеки і оборони.
5 грудня 2019 року присвоєне звання генерал-полковника.
27 березня 2020 року у зв'язку з поділом посад Начальника Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України призначений Головнокомандувачем ЗСУ.
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