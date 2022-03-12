В Росії за допомогою сербської авіакомпанії уникають заборони на польоти в ЄС

Про це повідомляє The Guardian.

"Air Serbia, яка в більшості своїй належить державі, подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда – до 15 на тиждень, щоб задовольнити швидко зростаючий попит після того, як ЄС заборонив російським літакам і авіакомпаніям літати в своєму повітряному просторі після вторгнення Росії в Україну", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у відповідь Росія закрила свій повітряний простір для літаків ЄС і Великобританії. Натоміть Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії. Її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Таким чином, балканська країна стала єдиним європейським повітряним коридором, відкритим для Росії.

Число пасажирських місць на авіарейсах між Росією і Сербією збільшилася на 50% в перший тиждень березня в порівнянні з тижнем до того, як російські танки в'їхали на територію України.

"Найближчим часом пасажиропотік на авіарейсах між Росією і Сербією збільшиться ще більше", – додають у виданні.

Нагадаємо, у Ryanair запевнили, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після війни.