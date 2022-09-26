В російському Іжевську невідомий відкрив стрілянину в школі: щонайменше 13 людей загинуло, серед них 7 дітей
В понеділок 26 вересня невідомий чоловік проник до іжевської школи №88 та відкрив стрілянину. Наразі відомо про щонайменше 13 загиблих, серед них 7 дітей
Про це повідомляє голова Удмуртської Республіки Олександр Бренчалов, а також російські ЗМІ та телеграм-канали.
Інформаційна агенція ТАСС з посиланням на Слідчий комітет повідомляє, що зараз відомо про 7 загиблих дітей, кількох охоронців та вчителів. Поранено 14 дітей та 7 дорослих. Бренчалов заявляє, що сам нападник застрілився, його особа не встановлена.
Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн повідомляє, що стрілок був озброєний двома травматичними пістолетами, які були перероблені під стрільбу бойовими патронами.
Міністерство охорони здоров'я РФ вислало до Іжевська групу спеціалістів для надання допомоги. Mash пише, що у поранених дітей здебільшого травми від вогнепальної зброї чи переломи від стрибків з верхніх поверхів.
Розслідування кримінальної справи про стрільбу в школі передане до центрального апарату Слідчого комітету.
В Удмуртії оголошений траур по загиблим у школі, він триватиме до 29 вересня.
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