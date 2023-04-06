В російському Подольську впав дрон, ще один збила ППО в Бєлгородській області
У четвер, 6 квітня, у підмосковному Подольську впав невідомий безпілотник, ще один російська ППО збила над Бєлгородською областю
Про це пишуть російські ЗМІ.
Правоохоронці повідомили, що дрон, який впав у Подольську, був саморобним і не мав у собі боєприпасу.
"Під час первинного огляду співробітниками поліції встановлено, що це предмет кустарного виробництва з явними ознаками численного ремонту",- йдеться у коментарі правоохоронців.
У той самий час російська ППО збила безпілотник у Валуйському окрузі - про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Зазначається, що постраждалих та пошкоджень немає, його залишки впали у поле.
- У Підмосков'ї на території Машинобудівного конструкторського бюро "Факел" упав безпілотник із з фото- і відеокамерою.
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