В російському Подольську впав дрон, ще один збила ППО в Бєлгородській області

Про це пишуть російські ЗМІ.

Правоохоронці повідомили, що дрон, який впав у Подольську, був саморобним і не мав у собі боєприпасу.

"Під час первинного огляду співробітниками поліції встановлено, що це предмет кустарного виробництва з явними ознаками численного ремонту",- йдеться у коментарі правоохоронців.

У той самий час російська ППО збила безпілотник у Валуйському окрузі - про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Зазначається, що постраждалих та пошкоджень немає, його залишки впали у поле.