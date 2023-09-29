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Ексклюзив

В Сенаті зберігається більшість прихильників підтримки України, - експерт-міжнародник Дубовик

29 вересня, 2023 п'ятниця
20:25
Війна з Росією Прапор США

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що призупинення роботи уряду США може негативно вплинути на військову та фінансову підтримку України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Призупинення роботи уряду США скоріше за все вплине на допомогу Україні. Однак це не означає, що нам потрібно прискорювати темпи контрнаступу. Адже контрнаступ ЗСУ має йти за планом, якого дотримуються в Генштабі. Що стосується допомоги США Україні, то тут є певний прогрес. Оскільки ми бачимо, що пакет допомоги на $300 млн нікуди не викинули, а також призначені ще $6 млн під час дебатів Конгресу щодо бюджету на наступний рік", - пояснив Дубовик.

Експерт також розповів про дебати щодо в США щодо військової та фінансової підтримки України

"Будемо сподіватись, що коли Конгрес затвердить бюджет США на наступний рік, то вони зможуть повернутись до прохання адміністрації Байдена про виділення $24 млрд допомоги Україні на наступний рік. Поки що прихильники підтримки України зберігають помітну більшість. Точно це стосується Сенату США, а тому і в Палаті представників. Оскільки майже вся Демократична партія США підтримує позицію Джо Байдена щодо підтримки України. В Республіканській партії є певний розкол, де прихильники Трампа проти надання Україні будь-якої підтримки. Інша ж частина Республіканської партії виступає за продовження військової та фінансової підтримки України", - додав він.

Україна
російська армія
Джо Байден
США
допомога США Україні
зброя для України
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2023, п'ятниця
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