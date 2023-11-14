В Силах оборони потрібні вмотивовані громадяни, а не люди з вулиці, - військовий оглядач Коваленко

Так думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Про проєкт міноборони з рекрутингу до лав ЗСУ можна буде говорити вже за результатами.Оскільки будь-які висновки можна робити хоча б за першими результатами. Хоча дійсно питання мобілізації для нас зараз дуже нагальне. Дійсно, в Силах оборони потрібні люди. Проте вмотивовані громадяни, а не просто люди з вулиці. Наголошую, вмотивовані громадяни, які хочуть захищати свою державу. Адже людей можуть мобілізовувати за віком чи іншими критеріями, але не за світоглядом, який, на мою думку, є ключовим у цій історії", - пояснив Коваленко.

Експерт наголосив, що мотивація повинна бути головним критерієм для відбору громадян для мобілізації до ЗСУ.

"Можете тільки уявити наслідки, коли півроти військових будуть складати люди, які пішли не за своїм бажанням. Щобільше, люди за світоглядом бувають різними, в тому числі й проросійські налаштовані. Тому такі люди точно не потрібні нам у війську. Ефект від такої мобілізації буде точно не позитивним", - додав він.