В УАФ відповіли, чи може Шевченко отримати нову посаду в їхній організації
Віцепрезидент УАФ Олександр Герега розповів, чи може екстренер збірної України Андрій Шевченко отримати посаду в організації
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Гереги, в УАФ не можна просто так отримати посаду.
"Чи може Шевченко отримати крісло в УАФ? Я б не хотів збирати плітки. На сьогоднішній день - це неможливо. Це серйозна професійна організація. Павелко вибудовував цю роботу не один рік. Він вклав багато зусиль. На сьогоднішній день керівництво європейського футболу довіряє не тільки нашому керівнику, а й в цілому до України є позитивне ставлення. Це заслуга нашого президента федерації", - сказав віцепрезидент УАФ Олександр Герега.
- Нагадаємо, 3 вересня Андрій Шевченко заявив, що хотів продовжити роботу в збірній України, але Українська асоціація футболу не запропонувала йому новий контракт.
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