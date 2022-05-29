Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В Союзі європейських футбольних асоціацій заявили, що перед матчем перед турнікетами для фанів "Ліверпуля" виникли величезні черги через те, що вони придбали підроблені квитки та намагалися за їх допомогою потрапити на гру.

"Початок матчу був відкладений на 35 хвилин, щоб дозволити якомога більшій кількості вболівальників зі справжніми квитками потрапити на гру. Оскільки кількість людей за межами стадіону продовжувала зростати після початку матчу, поліція розігнала їх сльозогінним газом і вигнала зі стадіону", - пояснили в УЄФА.

28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 1:0.

Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів.

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