В Уельсі повнолітнім два роки виплачуватимуть по £1,6 тис. на місяць: перевірять, як базовий дохід допоможе перейти до дорослого життя

Про це повідомляє BBC.



"Міністри хочуть перевірити, як базовий дохід може допомогти тим, хто виходить з-під догляду, отримати кращі умови для переходу до незалежності у дорослому віці", - йдеться у повідомленні.



Перший платіж 18-річна людина зможе отримати вже за місяць після досягнення такого віку. Програма діятиме три роки, подати заявку на отримання коштів можна у перші 12 місяців. Виплати кожній особі триватимуть протягом 24 місяців. Чиновники кажуть, що ця сума еквівалентна реальному прожитковому мінімуму.



"Уряд Уельсу заклав £5 млн у перший рік пілотного проєкту, £10 млн у другий і £5 млн у третій, хоча сума, яку він витратить, буде залежати від кількості підписок", - передає видання.



Зазначається, що £1,6 тис. на місяць будуть оподатковуватись, і очікується, що це зарахують як дохід уряду Великої Британії. Це своєю чергою означає, що це вплине на чиєсь право на пільги.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb