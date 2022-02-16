В Уельсі повнолітнім два роки виплачуватимуть по £1,6 тис. на місяць: перевірять, як базовий дохід допоможе перейти до дорослого життя
Кожному підлітку, який досягає 18 років, уряд Уельсу запропонує £1,6 тис. на місяць у рамках пілотної програми базового доходу, приєднатися до неї зможуть близько 500 осіб, її бюджет може сягнути £20 млн
Про це повідомляє BBC.
"Міністри хочуть перевірити, як базовий дохід може допомогти тим, хто виходить з-під догляду, отримати кращі умови для переходу до незалежності у дорослому віці", - йдеться у повідомленні.
Перший платіж 18-річна людина зможе отримати вже за місяць після досягнення такого віку. Програма діятиме три роки, подати заявку на отримання коштів можна у перші 12 місяців. Виплати кожній особі триватимуть протягом 24 місяців. Чиновники кажуть, що ця сума еквівалентна реальному прожитковому мінімуму.
"Уряд Уельсу заклав £5 млн у перший рік пілотного проєкту, £10 млн у другий і £5 млн у третій, хоча сума, яку він витратить, буде залежати від кількості підписок", - передає видання.
Зазначається, що £1,6 тис. на місяць будуть оподатковуватись, і очікується, що це зарахують як дохід уряду Великої Британії. Це своєю чергою означає, що це вплине на чиєсь право на пільги.
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