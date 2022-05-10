В Угорщині 10 травня на посаду офіційно вступила нова президентка Каталін Новак
Сьогодні, 10 травня, нова президентка Каталін Новак офіційно змінила на посаді Яноша Адера
Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Сьогодні вранці Янош Адер передав мені ключі від палацу Шандор. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця, – говорить Каталін Новак.
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Переговори Угорщини та Єврокомісії про ембарго на російську нафту просунулися вперед.
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