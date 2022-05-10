Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Сьогодні вранці Янош Адер передав мені ключі від палацу Шандор. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця, – говорить Каталін Новак.

Переговори Угорщини та Єврокомісії про ембарго на російську нафту просунулися вперед.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb