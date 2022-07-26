Про це інформує Origo з посиланням на заяву заступника державного секретаря Берталана Хавасі.

За його словами, у зв’язку з тривалою війною в Україні та наступною європейською економічною кризою, а також посиленням міграційного тиску необхідно "приділити особливу увагу захисту безпеки та суверенітету Угорщини в найближчі роки".

Рада оборони, що діє при уряді, відіграватиме в цьому визначну роль, оскільки цей орган має на меті розгляд подань та звітів, пов’язаних зі службами національної безпеки, громадською безпекою, прикордонною поліцією, національною обороною, справами біженців, запобіганням катастрофам, боротьбою з тероризмом та обороною.

Як зазначає пресслужба, Рада оборони є форумом із "спеціальними повноваженнями" для запровадження нововведень та прийняття урядових рішень. Головою ради став прем’єр-міністр Орбан, а секретарем – Головний радник з національної безпеки.

Зазначається, що створений орган збиратиметься за потреби, але принаймні кожні два тижні.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас