В Угорщині для "захисту безпеки й суверенітету" країни створили Раду оборони, яку очолить Орбан
Під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана вранці 26 липня створили Рада оборони, метою якої є "забезпечення захисту безпеки та суверенітету Угорщини"
Про це інформує Origo з посиланням на заяву заступника державного секретаря Берталана Хавасі.
За його словами, у зв’язку з тривалою війною в Україні та наступною європейською економічною кризою, а також посиленням міграційного тиску необхідно "приділити особливу увагу захисту безпеки та суверенітету Угорщини в найближчі роки".
Рада оборони, що діє при уряді, відіграватиме в цьому визначну роль, оскільки цей орган має на меті розгляд подань та звітів, пов’язаних зі службами національної безпеки, громадською безпекою, прикордонною поліцією, національною обороною, справами біженців, запобіганням катастрофам, боротьбою з тероризмом та обороною.
Як зазначає пресслужба, Рада оборони є форумом із "спеціальними повноваженнями" для запровадження нововведень та прийняття урядових рішень. Головою ради став прем’єр-міністр Орбан, а секретарем – Головний радник з національної безпеки.
Зазначається, що створений орган збиратиметься за потреби, але принаймні кожні два тижні.
- Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе