В Угорщині дозволять платити податки в євро і доларах через економічну кризу

Про це повідомляють у Reuters з посиланням на заяву керівника офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша.

"Якщо для компаній технічно легше платити податки в євро або доларах, то так легше і для угорської держави з огляду на зростання потреб в імпорті", – пояснив Гуйяш на брифінгу.

Він зазначив, що раніше потреба Угорщини в імпорті сировини, оплаченій іноземною валютою, становила 3-3,5%, а зараз зросла до 20-21%.

Рішення уряду Угорщини може допомогти збільшити резерви іноземної валюти в країні на тлі різкого обвалу форинта, який втратив у ціні найбільше з-поміж валют Центральної Європи.

Так, у липні одне євро здорожчало до 416,9 форинта на тлі газової кризи в Європі, викликаної шантажем Росії, а також відсутністю домовленості Будапешта й Брюсселя щодо виплати коштів ЄС, призначених на відновлення економіки після COVID-19.

Зростання цін на газ вдарило по торговельному балансу Угорщини, яка є експортною економікою і вкрай залежна від імпорту енергоносіїв.

Попри обмеження цін на паливо й деякі товари першої необхідності, інфляція в червні становила 11,7% - це найвищий за останні два десятиліття показник.

29 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна розраховує до кінця літа підписати угоду з Росією про додаткові постачання газу в розмірі 700 мільйонів кубометрів. Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%. Це покриває 29% річного споживання. Як відомо, Угорщина приблизно на 85% залежить від російського газу.

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