В Угорщині дозволять платити податки в євро і доларах через економічну кризу
Керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш оголосив у суботу, що компаніям дозволять сплачувати податки в євро й доларах, а не місцевій валюті – форинті
Про це повідомляють у Reuters з посиланням на заяву керівника офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша.
"Якщо для компаній технічно легше платити податки в євро або доларах, то так легше і для угорської держави з огляду на зростання потреб в імпорті", – пояснив Гуйяш на брифінгу.
Він зазначив, що раніше потреба Угорщини в імпорті сировини, оплаченій іноземною валютою, становила 3-3,5%, а зараз зросла до 20-21%.
Рішення уряду Угорщини може допомогти збільшити резерви іноземної валюти в країні на тлі різкого обвалу форинта, який втратив у ціні найбільше з-поміж валют Центральної Європи.
Так, у липні одне євро здорожчало до 416,9 форинта на тлі газової кризи в Європі, викликаної шантажем Росії, а також відсутністю домовленості Будапешта й Брюсселя щодо виплати коштів ЄС, призначених на відновлення економіки після COVID-19.
Зростання цін на газ вдарило по торговельному балансу Угорщини, яка є експортною економікою і вкрай залежна від імпорту енергоносіїв.
Попри обмеження цін на паливо й деякі товари першої необхідності, інфляція в червні становила 11,7% - це найвищий за останні два десятиліття показник.
- 29 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна розраховує до кінця літа підписати угоду з Росією про додаткові постачання газу в розмірі 700 мільйонів кубометрів. Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%. Це покриває 29% річного споживання. Як відомо, Угорщина приблизно на 85% залежить від російського газу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе