В Угорщині розбився автомобіль з мігрантами, які намагалися нелегально потрапити до ЄС, є загиблі
У понеділок, 13 грудня, в Угорщині поблизу з кордоном Сербії розбився автомобіль з мігрантами, який намагався уникнути перевірки поліції. Внаслідок ДТП загинуло семеро
Про це повідомляє BBC.
Внаслідок ДТП загинуло семеро людей, четверо постраждали.
Автомобіль на сербських номерах влетів у стіну квіткового магазину, коли водій намагався уникнути поліцейської перевірки в угорському місті Морахалом поблизу кордону з Сербією.
Угорська поліція повідомила, що затримала водія, який отримав травми під час аварії, проти нього буде відкрито кримінальне провадження за статтями торгівлі людьми і заподіяння смертельного масового ДТП.
Всього в автомобілі було 10 мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС і прямували до міста Сегед.
Угорщина знаходиться на одному з основних транзитних маршрутів мігрантів до Центральної Європи з Балкан і Східної Європи.
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