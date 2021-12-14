В Угорщині розбився автомобіль з мігрантами, які намагалися нелегально потрапити до ЄС, є загиблі

Про це повідомляє BBC.



Внаслідок ДТП загинуло семеро людей, четверо постраждали.



Автомобіль на сербських номерах влетів у стіну квіткового магазину, коли водій намагався уникнути поліцейської перевірки в угорському місті Морахалом поблизу кордону з Сербією.



Угорська поліція повідомила, що затримала водія, який отримав травми під час аварії, проти нього буде відкрито кримінальне провадження за статтями торгівлі людьми і заподіяння смертельного масового ДТП.



Всього в автомобілі було 10 мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС і прямували до міста Сегед.



Угорщина знаходиться на одному з основних транзитних маршрутів мігрантів до Центральної Європи з Балкан і Східної Європи.



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