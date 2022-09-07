В Угорщині вийшов шкільний підручник із антиукраїнською пропагандою, МЗС України відреагувало
МЗС України вимагає якнайшвидшого виправлення в угорських підручниках інформації, яка містить антиукраїнську пропаганду
Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині" - сказав він.
За його словами, вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну.
"Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику" - заявив Ніколенко.
Йдеться про те, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України.
У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.
Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"
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