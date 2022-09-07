Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині" - сказав він.

За його словами, вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну.

"Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику" - заявив Ніколенко.

Йдеться про те, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України.

У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.

Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"

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