В Україні на 12 квітня погоджено 9 гумкоридорів, – Верещук

Про це повідомила віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.



"12 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів", – зазначила Верещук.



З Маріуполя, Бердянська до Запоріжжя люди зможуть евакуюватися на власному транспорті.



Також погоджено зелений коридор з Токмака до Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5), з Енергодара до Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).



"Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя", – зазначила віце-прем'єрка.



По донецькому та луганському напрямку погоджено гумкоридор за маршрутом Сєвєродонецьк – Бахмут(місце зборів: проспект Хіміків, 28), Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324), Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42), с. Гірське – Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13), а також Рубіжне – Бахмут.

Нагадаємо, гуманітарними коридорами 10 квітня вдалось евакуювати 2 824 людини.

9 квітня російські війська також не пропустили автобуси для евакуації людей з окупованих Бердянська, Токмака і Енергодара.