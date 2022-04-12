В Україні на 12 квітня погоджено 9 гумкоридорів, – Верещук
На вівторок, 12 квітня, погоджено 9 гуманітарних коридорів
Про це повідомила віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Телеграм.
"12 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів", – зазначила Верещук.
З Маріуполя, Бердянська до Запоріжжя люди зможуть евакуюватися на власному транспорті.
Також погоджено зелений коридор з Токмака до Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5), з Енергодара до Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).
"Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя", – зазначила віце-прем'єрка.
По донецькому та луганському напрямку погоджено гумкоридор за маршрутом Сєвєродонецьк – Бахмут(місце зборів: проспект Хіміків, 28), Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324), Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42), с. Гірське – Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13), а також Рубіжне – Бахмут.
- Нагадаємо, гуманітарними коридорами 10 квітня вдалось евакуювати 2 824 людини.
- 9 квітня російські війська також не пропустили автобуси для евакуації людей з окупованих Бердянська, Токмака і Енергодара.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе