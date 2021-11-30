В Україні 1 грудня очікуються мокрий сніг, ожеледиця і вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це вона повідомила у Telegram, пише Еспресо.TV.



1 грудня очікується мокрий сніг, сильних морозів не передбачається.



Синоптик прогнозує рвучкий, подекуди сильний, вітер переважно західного напрямку. Уночі температура повітря опуститься до 0...-4°C, удень очікується -1...+4°C тепла. На півдні буде +3...+8°C.



Також Наталка Діденко попереджає про ожеледицю.



У Києві 1 грудня очікується мокрий сніг, вдень опади поступово припиняться. Вітер буде західний, поривчастий. Нічна температура становитиме 0...-2°C, вдень - 0...+2°C.



За прогнозом, 2-3 грудня температура зросте на кілька градусів, однак на вихідних знову знизиться.

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