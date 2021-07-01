В Україні 1 липня зріс прожитковий мінімум

Про це йдеться у законі "Про державний бюджет України на 2021 рік".



Відповідно до закону, прожитковий мінімум 1 липня зріс до 2294 грн з 2189 грн.



Зокрема, для дітей віком до шести років цей показник зросте до 2013 грн з 1921 грн; для дітей віком від 6 до 18 років - до 2510 з 2395; працездатних осіб - 2379 з 2270; осіб, які втратили працездатність - до 1854 з 1769.



Водночас прожитковий мінімум залишиться на тому ж рівні для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2102 грн; для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами - 2102 грн; для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1600 грн.



Зазначається, що друге підвищення прожиткового мінімуму в 2021 році заплановано на 1 грудня - на 99 грн до 2393 грн. Всього за 2021 рік прожитковий мінімум має зрости на 9,3%.

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