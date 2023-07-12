В Україні 13 липня нарешті настане тепла літня погода, - синоптик Наталка Діденко
У четвер, 13 липня, в Україні нарешті потепліє до літнього градусного спектра. Однак дощі, подекуди з грозами, можливі у західних, центральних областях та на півдні
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 13 липня, в Україні нарешті потепліє до літнього градусного спектра.
Тобто переважатиме по-справжньому літня тепла погода.
У південних, центральних і східних областях спекотно
Протягом дня максимальна температура повітря підійматиметься до +25...+30 °C, на півдні місцями до +32 °C.
Лише в західних областях, особливо на Прикарпатті, температура триматиметься на рівні присядуть до +19...+23 °C. Там буде значно свіжіше.
На заході та у центрі очікуються дощі
Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях. Також вдень та ввечері може дощити у більшості центральних областях, на Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, дійде до Одещини.
У прикарпатських областях та подекуди в центрі ймовірні сильні зливи, град та шквали вітру.
Натомість на сході України, на Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщин та в Криму опадів не передбачається.
У столиці пануватиме спека
У Києві 13 липня відновиться спекотна погода - протягом дня очікується максимальна температура +28...+30 °C. Більша частина доби буде сухою та малохмарно, проте ввечері пройдуть локальні грозові дощі.
Надалі, у п'ятницю, трохи посвіжіє. А найближчі вихідні, 15-16 липня, знову повернеться літня сонячна погода без дощу. Сильної спеки не очікується, але й без надмірної прохолоди. Температура триматиметься у межах +25...+30 °C.
- Протягом вівторка, 11 липня, Наталка Діденко прогнозувала дощі у багатьох регіонах України, але столиця змогла насолодитися сонячною погодою.
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