В Україні 174 тис. км² забруднені залишками російських мін та нерозірваних снарядів

Про це повідомила віцепрем’єрка України Юлія Свириденко.

До кінця 2023 року Україна планує очистити понад півтори тисячі кілометрів квадратних аграрних земель. Це, з одного боку, допоможе, уникнути поглиблення продовольчої кризи у світі, а з іншого, сприятиме стабілізації економіки.

"Загалом 174 тисячі кілометрів квадратних України забруднені залишками російських мін та нерозірваних снарядів. Де можливо, українські та іноземні вибухотехніки розміновують ці території. Наразі працює близько 2000 тисяч фахівців", - розповіла Свириденко.

За її словами, від залишків російського вибухонебезпечного сміття сапери вже очистили 15 тисяч кілометрів доріг, залізничних колій, ліній електропередач, розмінували понад 10 тисяч осель та 70 тисяч гектар сільгоспугідь.

"Наша головне завдання – прискорити темпи гуманітарного розмінування. Для того, ми продовжуємо шукати партнерів, які допоможуть нам зі спеціальною технікою для розмінування та навчанням людей, які із нею працюватимуть. Зараз ми маємо лише 12 машин для розмінування, а потребуємо – понад 80! Схожа ситуація із фахівцями – їх потрібно втричі більше, ніж є", - додала віцепрем’єрка.