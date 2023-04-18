В Україні 19 квітня усюди буде дощова погода, окрім півночі: синоптик Наталка Діденко
Синоптик прогнозує у середу, 19 квітня, в Україні усюди дощову погоду, окрім північних регіонів
Про це інформує Наталка Діденко.
Невеликі дощі пройдуть 18 квітня на заході та сході.
Середа в Україні буде також з дощами.
У південній частині дощі завтра будуть помірними, у другій половині дня дощова повітряна маса підніметься до центральних областей.
У північній частині України завтра опади малоймовірні.
Температура повітря в більшості областей очікується протягом дня +12...+16°C, на заході +8...+11°C, на Закарпатті +18°C.
У південній частині також незвично холодніше, +9...+12°C, на Одещині до +14°C. А в Криму дуже тепло, +17...+20°C.
У Києві 18 квітня передбачається погода суха, хіба аж ввечері пройде невеликий дощ.
У четвер очікується короткочасне похолодання. Надалі знову в межах +12...+17°C, з періодичними дощами.
Про теперішнє водопілля, стан річок, підйоми, затоплення.
Вода, на жаль, показує всі слабкі місця вибору хаотичної забудови, порушених правил та норм будівництва на заплавах, нечищених протоків та стоків. Що ще раз вказує на те, що все треба розглядати в комплексі, підходити з розумом, професійно.
За експертними оцінками Українського Гідрометцентру, пік водопілля припадає на 18-28 квітня, вода ще надходитиме.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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