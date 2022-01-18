Україна може не отримати нову програму від МВФ у 2022 році, - Гетманцев

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у етері каналу "Рада".



"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань - таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ", - зауважив він.



За словами Данила Гетманцева, Україна має подискутувати й укласти угоду на вигідних для неї умовах.



Він висловив упевненість, що країна отримає два транші, які залишилися, по $700 млн за програмою stand-by, котра буде чинна до літа 2022 року.



"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернемося до цього питання у травні-червні", - уточнив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.



У червні 2020 року МВФ затвердив для України програму stand-by на суму близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Плпанували чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів.



Обумовлений графік було порушено, а фінансування було призупинено через недотримання Україною певних зобов'язань. У листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш сумою $699 млн і продовжив дію програми до червня 2022 року.

Нагадаємо, у січні Кабмін розпочав підготовку нової програми співпраці з МВФ.

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