Україна може не отримати нову програму від МВФ у 2022 році, - Гетманцев
За відсутності потрясінь Україна зможе не укладати нової програми з МВФ у другій половині 2022 року
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у етері каналу "Рада".
"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань - таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ", - зауважив він.
За словами Данила Гетманцева, Україна має подискутувати й укласти угоду на вигідних для неї умовах.
Він висловив упевненість, що країна отримає два транші, які залишилися, по $700 млн за програмою stand-by, котра буде чинна до літа 2022 року.
"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернемося до цього питання у травні-червні", - уточнив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
У червні 2020 року МВФ затвердив для України програму stand-by на суму близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Плпанували чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів.
Обумовлений графік було порушено, а фінансування було призупинено через недотримання Україною певних зобов'язань. У листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш сумою $699 млн і продовжив дію програми до червня 2022 року.
- Нагадаємо, у січні Кабмін розпочав підготовку нової програми співпраці з МВФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 32.04Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе