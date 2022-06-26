Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

"Понеділок в Україні буде з високою температурою повітря. Посередині дня температура повітря підвищиться до +28...+32°C", - зауважила вона.

Також варто чекати на східний помірний вітер. На Півдні та Південному Сході країни він іноді може бути сильним. Дощитиме у Приазов'ї, Криму й подекуди в західних областях.

У Києві 27 червня та протягом практично всього наступного тижня буде спекотна погода. Дощів завтра не буде.

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