В Україні 6 січня очікується похолодання та поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.



Мокрий сніг та дощ 6-го січня очікуються у Карпатах та центральних областях. На решті території України в четвер - без істотних опадів.



Очікується, що вітер завтра буде поривчастим, західних напрямків.



Пані Діденко зазначила, що у Києві 6-го січня очікується невелике зниження температури повітря: вночі близько нуля, вдень +1...+3°C без опадів.



"А ось у ніч на Різдво в Києві політає сніжок, похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень 7-го січня у столиці буде без опадів та близько нуля. З'явиться знову ожеледиця! Колядуйте статечно, не бігайте від хати до хати, чи поміж будинками від квартири до квартири", - написала вона.





