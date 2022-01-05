В Україні 6 січня очікується похолодання та поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
У четвер, 6 січня, денна температура повітря коливатиметься від -1°C до +4°C, на Донеччині та у Дніпрі буде ще тепліше - від +5 до +12°C
Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.
Мокрий сніг та дощ 6-го січня очікуються у Карпатах та центральних областях. На решті території України в четвер - без істотних опадів.
Очікується, що вітер завтра буде поривчастим, західних напрямків.
Пані Діденко зазначила, що у Києві 6-го січня очікується невелике зниження температури повітря: вночі близько нуля, вдень +1...+3°C без опадів.
"А ось у ніч на Різдво в Києві політає сніжок, похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень 7-го січня у столиці буде без опадів та близько нуля. З'явиться знову ожеледиця! Колядуйте статечно, не бігайте від хати до хати, чи поміж будинками від квартири до квартири", - написала вона.
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