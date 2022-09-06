В Україні арештували активи підприємств депутата держдуми й полковника армії РФ на понад 1 млрд грн

Про це 6 вересня повідомило Бюро економічної безпеки.

За словами БЕБ, було виявлено дев'ять підприємств, які здійснювали свою діяльність на території України. Усі вони належали депутату держдуми РФ від партії "Єдіная Росія" та полковнику армії Росії.

Зокрема, було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів. Це товариство ухилялося від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн.

Також працівники компанії упродовж 2019-2021 років за заниженими цінами купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії. Усе придбане майно було під заставою в банку.

Як з'ясували під час розслідування, згаданому товариству під виглядом поворотної фінансової допомоги перераховував кошти один із комбінатів. Загальна сума коштів, які хотіли приховати шляхом таких дій, становила 129 млн грн. Пізніше слідство з'ясувало, що ці дві компанії пов'язані між собою.

Так, на 25 об'єктів нерухомого майна компанії та комбінату накладено арешт. Їхня орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн. Триває слідство за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

5 вересня СБУ повідомила, що на майно Володимира Сальдо накладено арешт. Його вартість становить понад 6 млн грн.