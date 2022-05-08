В Україні без світла залишається 811 населених пунктів

Про це повідомив Енергоатом у телеграм.

"Станом на 8 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 707 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 92,7 тисяч", – йдеться у повідомленні.

При цьому наразі без газопостачання залишаються понад 216,5 тис. абонентів.

"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", – вказав Енергоатом.

За минулу добу ремонтні бригади відновили електропостачання близько 9,6 тис. споживачів. Зокрема, у Київській області — 4 тис. споживачів, Донецькій – 2,8 тис., Харківській – 1,5 тисячі, Херсонській – 800, Кіровоградській - 300, Миколаївській - 200 споживачам.

Газопостачання за добу вдалося відновити для 1380 абонентам.

Бойові дії ускладнюють відновлення постачання газу та електроенергії у деяких районах.

Нагадаємо, Лисичанськ та Сєвєродонецьк знеструмлені внаслідок ворожого авіаудару.

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