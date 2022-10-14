Про це сказав військовий капелан, священник УГКЦ, отець Андрій Зелінський в ефірі телеканалу Еспресо.

"Час, у якому ми живемо, вимагає від нас спротиву, а супротив вимагає від нас можливості ставати сильнішими. І ми можемо зробити це лише тоді, коли будемо підтримувати одне одного. Звичайно, ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонна служба і всі, хто долучається до захисту української землі, українського народу, сьогодні роблять надзвичайні речі. Але ми з вами можемо бути іще сильнішими", - сказав отець.

Військовий капелан наголосив, що кожен українець повинен відповідально ставитися до своєї роботи задля перемоги України у війні проти Російської Федерації.

"Справжня сила починається із серця кожного. З глибокої відповідальності кожного за особистий відтинок фронту. В Україні тилів більше не існує, питання лише знайти свою позицію, зайняти правильне місце у долі нашої держави, нашого народу, і робити усе, що ми можемо і робити це не самотужки, а лише спільно – однією великою командою, українським народом", - додав отець Андрій Зелінський.

Президент України Володимир Зеленський звернувся та привітав захисників і захисниць нашої країни з 14 жовтня.

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