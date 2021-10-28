В Україні буде тепло й туманно, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Завершальна робоча п'ятниця жовтня принесе в Україну комфортні денні градуси", - повідомила вона.

Максимально завтра очікується протягом дня +10°C…+14°C.

Тепліше буде в західній частині, до +17°C, а прохолодніше на північному сході - Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харківська області, +8°C…+12°C.

Дощі якісь - навряд, антициклон міцно тримається над територією України.

Також в країні очікуються тумани.

У Києві завтра, 29 жовтня, опадів не буде, протягом дня повітря прогріється до +12°C…+14°C.

Вихідні обіцяють в усій Україні суху, порівняно теплу, погоду, лише буде рвучким вітер.





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