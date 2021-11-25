В Україні будуть тумани, ожеледиця та +9°C: прогноз на 25 дистопада

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, 25 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман, у центральних областях подекуди на дорогах ожеледиця.

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2°C…-7°C, у північній частині близько 0°C, вдень +1°C…+6°C, на півдні Одещини +7°C…+9°C.

У Києві та Київській області у четвер очікується без опадів.

Температура вночі у столиці 0°C…+2°C, вдень +3°C…+5°C; по області вночі близько 0°C, вдень +1°C…+6°C.

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