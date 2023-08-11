В Україні через обстріли знеструмлено 355 населених пунктів, іще 127 – через негоду
В Україні через ворожі обстріли знеструмлено 355 населених пунктів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській, Сумській і Чернігівській областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Також минулої доби в Донецькій області внаслідок обстрілів було пошкоджено лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, газорозподільну станцію, яка не працювала з минулого року, та адмінбудівлю.
Окрім того, внаслідок обстрілів відбувся обрив проводів і від'єднання від основної повітряної лінії електропередачі 750 кВт тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Ремонтні бригади вже все полагодили.
Водночас через негоду знеструмлено 127 населених пунктів у чотирьох областях.
"Унаслідок грозового шторму знеструмлено 127 населених пунктів у Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Найбільше постраждали Сумщина та Полтавщина, де, відповідно, залишаються без світла 66 та 37 населених пунктів. Близько 12 тисяч споживачів - без світла. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби для забезпечення потреб споживачів відбувався комерційний імпорт електроенергії, експорту не було.
- За даними Укренерго, українці 5 серпня спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків.
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