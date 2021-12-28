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В Україні через погану погоду затримуються пасажирські й приміські потяги

28 грудня, 2021 вiвторок
09:18
Суспільство потяги Укрзалізниці

У зв'язку з погіршенням погодних умов 28 грудня в Україні затримуються деякі пасажирські й приміські поїзди

Про це попереджає Укрзалізниця.

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються поїзди, які вирушають із Києва та курсують на Південь і Захід України й у зворотному напрямку. 

Так на 47 хвилин запізнюється потяг №12 Київ - Новоолексіївка та на понад 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.

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