В Україні через погану погоду затримуються пасажирські й приміські потяги

Про це попереджає Укрзалізниця.



Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються поїзди, які вирушають із Києва та курсують на Південь і Захід України й у зворотному напрямку.



Так на 47 хвилин запізнюється потяг №12 Київ - Новоолексіївка та на понад 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.

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