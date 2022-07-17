В Україні дешевшає дизельне пальне: в середньому ціна впала на 30 коп.
Дизельне пальне за тиждень здешевшало у середньому по країні на 30 коп./л, до 56,19 грн/л
Про це повідов сайт Enkorr.
Як зазначає джерело, за минулий тиждень багато українських АЗС знизили ціни на дизельне пальне, у середньому ціна за літр просіла на 30 коп.
"Зокрема продукт у мережі AMIC здешевшав на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. На 2 грн/л зменшили ціни "Нефтек", VostokGaz і "Олас", на 3 грн/л – запорізька мережа ZOG", - повідомляє Enkorr.
Також за даними сайту, здешевшання на 1–1,5 грн/л дизпального спостерігається в мережах BVS (до 56,99 грн/л), Mango (до 54,49 грн/л) і Prim (до 54 грн/л).
- На ринку пального вже почалась конкуренція за споживачів через зниження цін
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