Про це повідов сайт Enkorr.

Як зазначає джерело, за минулий тиждень багато українських АЗС знизили ціни на дизельне пальне, у середньому ціна за літр просіла на 30 коп.

"Зокрема продукт у мережі AMIC здешевшав на 51 коп./л, до 56,49 грн/л. На 2 грн/л зменшили ціни "Нефтек", VostokGaz і "Олас", на 3 грн/л – запорізька мережа ZOG", - повідомляє Enkorr.

Також за даними сайту, здешевшання на 1–1,5 грн/л дизпального спостерігається в мережах BVS (до 56,99 грн/л), Mango (до 54,49 грн/л) і Prim (до 54 грн/л).