В Україні для відновлення бізнесу запустили платформу Prozorro+

Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

"Ми маємо найкращу армію у світі. Вона заслуговує на найкращий тил. І тут на перший план виходить, з одного боку, спроможність держави швидко закривати свої нагальні потреби, а з іншого – можливість для бізнесу відновити свою роботу та підтримувати економіку. Платформа Prozorro+ допоможе поєднати ці дві мети", – йдеться в повідомленні.

На Prozorro+ можуть зареєструватися компанії, які готові постачати державі товари для гуманітарних потреб – пальне, харчові продукти, одяг, ноутбуки, генератори тощо. Своєю чергою, державні та місцеві органи влади, військово-цивільні адміністрації та гуманітарні штаби зможуть публікувати свої потреби у товарах.

В пілотному режимі проєкт вже працює для 15 замовників, серед яких: Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство соціальної політики, Укрзалізниця, Львівська ОДА та Штаб гуманітарної допомоги при Національному агентстві з питань запобігань корупції.

Станом на 30 березня, лише за одну добу після відновлення автореєстрації ФОП українці зареєстрували понад 1 000 нових бізнесів.