В Україні до 10 років ув'язнення засудили "кулеметника" "ЛНР"
В Україні до 10 років позбавлення волі засудили "кулеметника" "народної міліції ЛНР", котрий воював на Донбасі
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Прокурори довели, що в серпні 2021 року луганець перебував у складі "2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" на посаді "кулеметника". Він їздив на лінію зіткнення із ЗСУ, заступав у добові наряди та виконував інші накази керівництва, спрямовані на посилення обороноздатності незаконного збройного формвання.
Із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну найманця відправили у складі окупантів "ЛНР" воювати разом із росіянами на Сході України. У серпні ЗСУ захопили в полон "еленерівця".
На суді його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України) та призначили 10 років позбавлення волі.
- СБУ Волині заочно оголосила підозру "заступнику прокурора Марківського району генпрокуратури ЛНР".
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