В Україні до кінця року запустять швидкісні поїзди з Черкас до Києва, - Шмигаль

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, цього року завдяки модернізації та електрифікації залізниці від м. Черкаси до ст. Т. Шевченка в м. Сміла загальною довжиною 30 км, будуть запущені швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом в дорозі 2 год. 30 хв.



За словами Шмигаля, до проведення електрифікації дільниці Черкаси – ст. імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" Укрзалізниці два міста - Черкаси та Житомир - досі були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.



"Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині. У перспективі це дасть серйозни економічний ефект. Мова йде про комфорт та швидкість перевезень, і про великий пасажиропотік, оскільки багато жителів області працюють у Києві й приїздять додому на вихідних, і про розвиток туризму", - цитує пресслужба слова Шмигаля.



Зазначається, що завдяки електрифікації залізниці від м. Черкаси до ст. Т. Шевченка жителі області отримають нове приміське сполучення з обласним центром. Швидкі поїзди відправлятимуться з Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли, Кам'янки до Черкас.



Крім того, планується продовження електифікації від Черкас до станції Гребінка.



"Замість тупикового в транспортному платі обласного центру Черкаси перетворяться на інфраструктурний транзитний хаб. Це дасть імпульс для розвитку бізнесу й економіки області, соціальної та економічної активності громадян", - підкреслив прем'єр.



У пресслужбі додали, що від Черкас буде запущено щоденні поїзди до сусіднього обласного центру - Кропивницького, а також можна буде запустити денний швидкісний поїзд сполученням Харків - Черкаси - Львів, який буде проходити також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, де сумарно проживає понад 4 млн громадян.

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