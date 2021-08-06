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В Україні до кінця року запустять швидкісні поїзди з Черкас до Києва, - Шмигаль

6 серпня, 2021 п'ятниця
14:00
Економіка потяг

В Україні до кінця року планують запустити швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом у дорозі 2 год. 30 хв.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, цього року завдяки модернізації та електрифікації залізниці від м. Черкаси до ст. Т. Шевченка в м. Сміла загальною довжиною 30 км, будуть запущені швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом в дорозі 2 год. 30 хв.

За словами Шмигаля, до проведення електрифікації дільниці Черкаси – ст. імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" Укрзалізниці два міста - Черкаси та Житомир - досі були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

"Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині. У перспективі це дасть серйозни економічний ефект. Мова йде про комфорт та швидкість перевезень, і про великий пасажиропотік, оскільки багато жителів області працюють у Києві й приїздять додому на вихідних, і про розвиток туризму", - цитує пресслужба слова Шмигаля.

Зазначається, що завдяки електрифікації залізниці від м. Черкаси до ст. Т. Шевченка жителі області отримають нове приміське сполучення з обласним центром. Швидкі поїзди відправлятимуться з Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли, Кам'янки до Черкас.

Крім того, планується продовження електифікації від Черкас до станції Гребінка.

"Замість тупикового в транспортному платі обласного центру Черкаси перетворяться на інфраструктурний транзитний хаб. Це дасть імпульс для розвитку бізнесу й економіки області, соціальної та економічної активності громадян", - підкреслив прем'єр.

У пресслужбі додали, що від Черкас буде запущено щоденні поїзди до сусіднього обласного центру - Кропивницького, а також можна буде запустити денний швидкісний поїзд сполученням Харків - Черкаси - Львів, який буде проходити також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, де сумарно проживає понад 4 млн громадян.

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залізниця
Черкаси
поїзд
залізничне сполучення
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