В України є всі можливості для створення ядерної зброї - навіть більші, ніж в Ірану та КНДР, - Шойгу

Про це міністр заявив під час засідання Радбезу РФ щодо Донбасу, повідомляє Еспресо.TV.



"Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно", - сказав Шойгу.



За його словами, за довгі роки перебування України в СРСР були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв.



"Є обладнання, є технології, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж можливості Ірану та Північної Кореї", - заявив міністр оборони РФ.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна.