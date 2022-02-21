В України є всі можливості для створення ядерної зброї - навіть більші, ніж в Ірану та КНДР, - Шойгу
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що заява президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції означає, що Україна хоче повернути собі статус ядерної держави, і має для цього все необхідне
Про це міністр заявив під час засідання Радбезу РФ щодо Донбасу, повідомляє Еспресо.TV.
"Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно", - сказав Шойгу.
За його словами, за довгі роки перебування України в СРСР були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв.
"Є обладнання, є технології, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж можливості Ірану та Північної Кореї", - заявив міністр оборони РФ.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна.
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