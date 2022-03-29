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Головна війна з Росією В Україні є запаси їжі на декілька років, - Шмигаль

В Україні є запаси їжі на декілька років, - Шмигаль

29 березня, 2022 вiвторок
21:28
війна з Росією Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні є достатньо запасів їжі

Про це передає 24 канал.

Наразі для розрахунків використовують харчі, які отримали у 2021 році.

"Стратегічні запаси їжі в Україні є на декілька років. Тобто це ті запаси, які ми зібрали торік після посівної. Ми основні продовольчі запаси формуємо з розрахунку на декілька місяців. Це попри основний блок зерновий. Є загальний продуктовий набір, який визначили й формуємо, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни", - сказав Шмигаль.

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їжа
продовольство
Денис Шмигаль
запаси
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