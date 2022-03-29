В Україні є запаси їжі на декілька років, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні є достатньо запасів їжі
Про це передає 24 канал.
Наразі для розрахунків використовують харчі, які отримали у 2021 році.
"Стратегічні запаси їжі в Україні є на декілька років. Тобто це ті запаси, які ми зібрали торік після посівної. Ми основні продовольчі запаси формуємо з розрахунку на декілька місяців. Це попри основний блок зерновий. Є загальний продуктовий набір, який визначили й формуємо, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни", - сказав Шмигаль.
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