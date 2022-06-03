Про це вона сказала у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас на сьогодні є 90 осіб, яких ми ідентифікували як воєнних злочинців. Убивства цивільних, сексуальні злочини, тортури тощо", - сказала генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що в Україні уже засудили трьох російських військовослужбовців.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

31 травня на Полтавщині двох російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова засудили на 11,5 років кожного за порушення законів та звичаїв війни.