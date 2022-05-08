В Україні кількість УБД і сімей загиблих може зрости до 5 мільйонів, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час інтерв'ю для "Інтерфакс Україна".

За її словами, до початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано 500 тисяч людей, які були учасниками АТО/ООС із 2014 року.

Міністерство також опікується членами сімей військовослужбовців, постраждалих учасників Революції Гідності, а також всіх інших категорій, таких як учасники Другої світової війни або прирівняних до них осіб і всіх, хто брав участь у миротворчих місіях.

Загалом їхнє число становило 1.2 мільйона осіб.

Статус учасника бойових дій, відповідно до реєстру Міністерства соціальної політики, на сьогодні отримали понад 770 тисяч осіб.

Юлія Лапутіна вважає, що після війни число людей, з якими працюватиме міністерство, буде значно більшим.

"Наразі дуже багато людей приєдналися до лав Територіальної оборони, зокрема, добровольчі формування територіальних громад, а також члени сімей загиблих. Тому я гадаю, що ця цифра може досягти 4-5 млн людей", - заявила міністр.

Нагадаємо, протягом 2022 року в Україні планують запустити застосунок "еВетеран".

Застосунок надаватиме інформацію про отримання послуг і можливості подати запит на психологічну реабілітацію, санаторно-курортне лікування та професійну адаптацію (перепідготовку).

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