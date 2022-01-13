В Україні кількість заяв про домашнє насильство за минулий рік збільшилася на 56%, – МВС

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку", – повідомила заступниця голови МВС Катерина Павліченко.



За її словами, є і позитивна тенденція – домашнє насильство перестають замовчувати.



"Громадяни, незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо, визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про неї", – повідомили в МВС.

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