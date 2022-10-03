В Україні комунальні мережі готові до опалювального сезону на 97%, - Чернишов
Готовність України до опалювального сезону комунальної інфраструктури, а саме мереж і обладнання, становить приблизно 97%
Про це розповів під час брифінгу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
"Сьогодні рівень підготовки всіх інженерних систем, мереж, обладнання житлово-комунального господарства складає приблизно 97% в середньому по країні", - сказав Чернишов.
Цього опалювального сезону основними викликами стали наявність газу та вугілля, руйнування внаслідок війни РФ в Україні, а також можливі нові нищення.
"Україна працювала над питанням накопичення природного газу досить ретельно. Станом на сьогодні ми накопичили майже 14 мільярдів кубометрів природного газу. Планується підготувати 2,5 мільйони тонн вугілля. Наразі маємо близько 2 мільйонів тонн вугілля", - додав міністр.
Відомо, що близько 350 котелень по всій Україні пошкоджені. Нині триває робота по відновленню об’єктів теплопостачання.
- До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.36
Купівля 40.36Продаж 41.36
-
EUR
Купівля 38.98Продаж 40.21
- Актуальне
- Важливе