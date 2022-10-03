Про це розповів під час брифінгу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Сьогодні рівень підготовки всіх інженерних систем, мереж, обладнання житлово-комунального господарства складає приблизно 97% в середньому по країні", - сказав Чернишов.

Цього опалювального сезону основними викликами стали наявність газу та вугілля, руйнування внаслідок війни РФ в Україні, а також можливі нові нищення.

"Україна працювала над питанням накопичення природного газу досить ретельно. Станом на сьогодні ми накопичили майже 14 мільярдів кубометрів природного газу. Планується підготувати 2,5 мільйони тонн вугілля. Наразі маємо близько 2 мільйонів тонн вугілля", - додав міністр.

Відомо, що близько 350 котелень по всій Україні пошкоджені. Нині триває робота по відновленню об’єктів теплопостачання.

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

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