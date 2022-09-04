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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Україні ліквідували капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан

4 вересня, 2022 неділя
17:01
війна з Росією Олексій Пащенко

На війні РФ проти України ліквідували російського капітана Олексія Пащенка

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан Пащенко Олексій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

  • 4 серпня військовий розповів, що на війні РФ проти України ліквідували російського капітана Івана Бриліна.

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